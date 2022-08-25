25 Августа 2022
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самолёт ан-2 (2016) | Фото: Накануне.ru

Минпромторг: Малая авиация РФ не останется без самолетов

Малая авиация РФ не остается без самолетов, заявили в Минпромторге.

В пресс-службе ведомства сообщили, что основой парка малой авиации станут новые самолеты типа "Байкал" и "Ладога". Их сертификация запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, после чего начнется серийное производство.

Это означает, что массовое производство этих самолетов начнется раньше, чем теоретически возможно завершение реинжиниринга двигателя ТВС-2МС (3-5 лет), передает ТАСС со ссылкой на министерство.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что малая авиация рискует столкнуться с нехваткой лайнеров, речь о современной модификации "кукурузника" Ан-2, самолете ТВС-2МС. По данным издания, Минпромторг якобы отложил вопрос о финансировании замены американского двигателя и винта на нем на отечественный аналог до момента сертификации самолета, которую нужно пройти заново.

Теги: минпромторг, малая авиация, кукурузники



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