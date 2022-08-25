25 Августа 2022
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Происшествия Центральный ФО
лесной пожар (2010) | Фото: Накануне.ru

Пожары в Рязанской области начались с диверсии, — глава МЧС

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о целенаправленном поджоге лесов в Рязанской области, назвав это "диверсионным моментом".

"Мы видим определённые диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", - цитирует министра ТАСС.

Куренков отметил, что сейчас эта информация проверяется, и с такими фактами будут разбираться следственные органы. Министр подчеркнул, что также от населения ждут информацию, кто этим мог заниматься.

"На данный момент оцениваю обстановку, как тяжёлую, но она полностью контролируется", - сказал министр.

Министр уточнил, что сейчас в регионе действуют семь очагов пожаров, два из них локализованы.

"Хочу отметить, что тушение пожаров осложняют тяжёлые погодные условия. Например, вчера температура воздуха была 35 градусов, из-за порывов ветра более пяти раз возникала угроза самых страшных верховых пожаров. Но благодаря применению авиации и работе наземной группировки сил и средств она была снята", - рассказал глава МЧС, отметив, что группировка сил и средств работает слаженно.

По его словам, силы МЧС, помимо тушения пожаров, сосредоточены на защите населенных пунктов Ольгино, Голованово и Деулино.

"Несмотря на сложные условия, перехода огня на них не допущено", - подчеркнул Куренков.

В Рязанской области горит около 15 тыс. га. Недавние пожары в ХМАО-Югре охватили 135 тыс. га, тогда о диверсиях ничего не сообщалось.

Как отмечают эксперты, после принятия Лесного кодекса 2007 г., половина лесов в стране не охраняется, и ситуация такова, что 100 пожаров тушат, а столько же нет - из-за того, что нет денег и топлива.

Теги: Александр Куренков, МЧС России, лесные пожары



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