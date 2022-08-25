Стороннику Ройзмана дали 15 суток за поддержку на пикете

Жителю Ревды назначили административный арест на 15 суток за поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

Пикет в поддержку задержанного Ройзмана состоялся вчера в Екатеринбурге на Площади 1905 года. Один из участников был задержан. Мужчине вменяют ч.1, ст.19.3 КоАП РФ, "Неповиновение законному требованию сотрудников полиции".

Напомним, Ройзману инкриминируют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Накануне дома и в офисе бывшего мэра весь день продолжались обыски. Его задержали на 48 часов и увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Субъектный процесс должен был начаться сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в 13.00, однако был перенесен на 16.00.