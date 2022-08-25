Убийство матери и ребенка в Перми могла заказать подруга

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства 45-летней жительницы Башкирии Таисии и ее пятилетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, подозреваемой в убийстве является пермячка - подруга потерпевшей. Она задумала убить Таисию и пригласила ее с дочерью в гости.

"17 августа 2022 года знакомый подозреваемой, вооружившись ножом, убил сначала мать, а затем задушил малолетнюю девочку. После этого соучастники на автомобиле вывезли тела потерпевших с места происшествия и закопали их в лесном массиве. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Они подтвердили свою причастность к убийствам и сообщила место сокрытия тел потерпевших", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что убийство якобы было заказным - женщина заплатила знакомому за убийство. Родственникам, которые забеспокоились после того как Таисия перестала выходить на связь, женщина сказала, что они поссорились, после чего подруга вместе с дочерью ушла в неизвестном направлении. Женщина также заявила, что якобы искала подругу, но не нашла.

Сыщики не поверили словам пермячки. Как сообщили в пресс-службе полиции, они установили, что вместе со своим знакомым подозреваемая сняла гостевой дом в поселке Ласьва под Краснокамском.

"В него привезли женщину и ее ребенка, которых впоследствии убили по ранее имеющейся договоренности на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

Тела обнаружили в лесу. Участие в поисках женщины принимали волонтеры поискового отряда. Решается вопрос об избрании в отношении соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело об убийстве матери и ребенка в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства