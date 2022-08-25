25 Августа 2022
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Железная дорога (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Курской области неизвестные повредили ж/д полотно - СМИ

В Курской области новая диверсия. Неизвестные повредили железнодорожное полотно на участке перегона Клюква-Курск, повреждение обнаружил утром 24 августа сотрудник железной дороги.

По данным Telegram-канала Baza, движение поездов на участке не стали останавливать, но пришлось снизить скорость составов.

Под поврежденным рельсом была небольшая воронка. По мнению криминалистов, не большой скол на рельсе образовался в результате подрыва самодельного взрывного устройства весом около 400 грамм.

Это не первый подобный случай — рельсы в Курской области также пытались подорвать 10 и 16 августа, добавляет Baza.

Теги: железная дорога, подрыв, диверсия



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