Григоренко, Козлов, Куренков и Собянин облетели территории в Рязанской области, пострадавшие от пожаров

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко провел совещание оперативного штаба по тушению пожаров в Рязанской области.

Координатором работ назначен замглавы Минприроды Аноприенко, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в деревню Деулино Рязанской области. Перед этим они совершили облет пострадавшей от пожаров территории на вертолете.

Планируется, что чиновники посетят Нижегородскую область и Марий Эл, где обстановка с пожарами также крайне сложная.

Накануне на совещании у президента врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что лесные пожары в регионе могут быть локализованы в течение двух-трех дней.

Владимир Путин во время совещания поручил отправиться на места пожаров премьеру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину.