Григоренко, Козлов, Куренков и Собянин облетели территории в Рязанской области, пострадавшие от пожаров
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко провел совещание оперативного штаба по тушению пожаров в Рязанской области.
Координатором работ назначен замглавы Минприроды Аноприенко, передает РИА Новости.
Ранее сегодня Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в деревню Деулино Рязанской области. Перед этим они совершили облет пострадавшей от пожаров территории на вертолете.
Планируется, что чиновники посетят Нижегородскую область и Марий Эл, где обстановка с пожарами также крайне сложная.
Накануне на совещании у президента врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что лесные пожары в регионе могут быть локализованы в течение двух-трех дней.
Владимир Путин во время совещания поручил отправиться на места пожаров премьеру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину.