25 Августа 2022
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Общество Центральный ФО Московская область
москва смог дым улицы (2010) | Фото:Накануне.RU

В 12 округах Подмосковья зафиксирована повышенная концентрация продуктов горения

В 12 округах Московской области наблюдается повышенная концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Диапазон загрязнения – 0,5-0,8 ПДК, передает РИА Новости со ссылкой на минэкологии Подмосковья.

"Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах", - говорится в сообщении ведомства.

Измерения проводились в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, а также в Ленинском и Пушкинском округах.

Теги: загрязнение, воздух, продукты горения, лесной пожар



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