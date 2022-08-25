25 Августа 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье суточная заболеваемость COVID-19 впервые с марта превысила тысячу человек

В Пермском крае за минувшие сутки коронавируса был выявлен у 1058 человек, сообщили Накануне.RU в региональном Роспотребнадзоре.

Такого показателя регион достиг впервые с марта текущего года. Общее число заболевших жителей Прикамья составило 383 757.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения края Евгений Камкин сообщил, что коллективный иммунитет значительно снизился и составляет не более 8%, уровень коллективного иммунитета для ограничения распространения инфекции должен быть не ниже 60%, а в идеале - 80%.

Теги: Коронавирус, заболеваемость, COVID-19



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