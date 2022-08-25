25 Августа 2022
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Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермское "счастье" вернется на набережную в сентябре

Знаменитый арт-объект "Счастье не за горами" вернется на набережную Перми этой осенью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Работы по реконструкции причалов и ремонт променадной части верхнего и нижнего ярусов набережной реки Камы на Речном вокзале близки к завершению. Согласно информации краевых властей, они выполнены уже на 70%.

До конца сентября для жителей и гостей краевой столицы откроют нижний ярус набережной.
"Ремонт променадной части верхнего и нижнего ярусов, швартовочных пирсов и причального пространства является частью комплексной модернизации левобережной набережной – один из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. В перечень работ по капитальному ремонту входит полная реконструкция части привокзальной площади, на которую будет возвращен арт-объект "Счастье не за горами". Помимо этого, подразумевается установка пяти амфитеатров – места для отдыха посетителей набережной. Изготовлением конструкций занимается местный пермский производитель – в сентябре уже начнется их монтаж", - говорится в сообшении.

Весь комплекс работ подрядчик должен успеть выполнить до конца года, завершающим этапом станет озеленение территории, установка скамеек, урн и других элементов благоустройства.

Теги: Счастье не за горами, арт-объект, набережная, реконструкция



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