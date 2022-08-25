Следствие просит для Ройзмана запрета определенных действий

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Верх-Исетском районном суде уральской столицы, где сегодня должно быть принято решение.

Ожидалось, что заседание начнется в 13 часов. Однако затем его перенесли на 16 часов.

Напомним, Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Накануне дома и в офисе бывшего мэра весь день продолжались обыски. Позже бывшего мэра задержали на 48 часов и увезли на допрос в Главное следственное управление МВД по Свердловской области.

Юрист Ройзмана Юлия Федотова ранее предполагала, что арестовывать его не будут, потому что часть 1 статьи 280.3 этого не предусматривает. Изначально в столичном Главке МВД сообщили, что экс-мэра доставят в Москву для проведения следственных действий. Однако затем стало известно, что меру пресечения для него изберут в Екатеринбурге.