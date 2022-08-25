В Кемеровской области построят мемориал в честь Ольги Кочуры и площадь защитников Донбасса

25 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Сибирский ФО В России
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В Кемеровской области построят мемориал в честь Ольги Кочуры и площадь защитников Донбасса

Площадь защитников Донбасса построят в Новокузнецке (Кемеровская область), где установят мемориал в память о Герое России Ольге Качуре. Камень в основание будущей площади заложен в четверг с участием губернатора Сергея Цивилева и дочери Ольги Качуры Елены Карабет.

"Это будет площадь во имя боевого подвига – Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства. Мы постараемся сделать площадь в кратчайшие сроки, чтобы она открылась до 3 августа следующего года и могла принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки – именно там 3 августа погибла Ольга Качура", - цитирует ТАСС главу Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Глава региона отметил, что проектирование площади уже идёт. Сопровождать проект будет Военно-историческое общество.

Напомним, первая женщина-командир артдивизиона ДНР Качура погибла 3 августа во время обстрела Горловки. Ей было 52 года. В Народной милиции ДНР она состояла с 2014 года и командовала реактивным артиллерийским подразделением, вооруженным установками БМ-21 "Град". Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России (посмертно).

Теги: Сергей Цивилёв, Новокузнецк, площадь защитников Донбасса



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.08.2022 09:15 Мск Путин присвоил звание Героя России погибшей полковнику ДНР Качуре


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети