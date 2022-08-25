В Кемеровской области построят мемориал в честь Ольги Кочуры и площадь защитников Донбасса

Площадь защитников Донбасса построят в Новокузнецке (Кемеровская область), где установят мемориал в память о Герое России Ольге Качуре. Камень в основание будущей площади заложен в четверг с участием губернатора Сергея Цивилева и дочери Ольги Качуры Елены Карабет.

"Это будет площадь во имя боевого подвига – Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства. Мы постараемся сделать площадь в кратчайшие сроки, чтобы она открылась до 3 августа следующего года и могла принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки – именно там 3 августа погибла Ольга Качура", - цитирует ТАСС главу Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Глава региона отметил, что проектирование площади уже идёт. Сопровождать проект будет Военно-историческое общество.

Напомним, первая женщина-командир артдивизиона ДНР Качура погибла 3 августа во время обстрела Горловки. Ей было 52 года. В Народной милиции ДНР она состояла с 2014 года и командовала реактивным артиллерийским подразделением, вооруженным установками БМ-21 "Град". Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России (посмертно).