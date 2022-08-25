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Участник фестиваля Хатлые (2022) | Фото: Славнефть-Мегионефтегаз

В Югре при поддержке нефтяников открылся уникальный этнофестиваль "Хатлые"

Сегодня в Югре при поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза" открылся VII региональный фестиваль "Хатлые". В работе крупного научно-исследовательского форума принимают участие ведущие ученые-этнографы, деятели искусства и музейные работники со всей страны.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, впервые на мероприятии представят зрелищный обрядовый праздник "Медвежьи игрища" – один из самых важных и таинственных в жизни народа ханты. Материал для обряда этнографы скрупулезно собирали в течение семи лет, ритуальные действия воспроизведут носители культуры.

Достоянием широкой публики впервые станут также артефакты и раритетные экспонаты, в том числе уникальная шаманская атрибутика, экспонируемые на выставке "Два народа, живущих по "подолу Земли" в краеведческом музее Мегиона.

"В переводе с хантыйского "хатлые" значит "солнышко". Оно согревает землю и дарит нам тепло и свет. Частицу этого тепла несет и наш фестиваль. Это крупный научно-исследовательский проект, цель которого – выявление носителей и фиксация культурного наследия народов Севера", – отметила директор Регионального историко-культурного и экологического центра Руслана Галив.

По ее словам, организовать фестиваль в этом году вновь помог "Мегионнефтегаз", с которым у музея установились прочные партнерские взаимоотношения.

"Программа социальных инвестиций "Мегионнефтегаза" включает в себя десятки инициатив, в том числе направленных на сохранение и популяризацию уникального историко-культурного наследия коренных жителей Югры. Фестиваль "Хатлые", который мы ежегодно проводим совместно с мегионским Экоцентром, сегодня является одним из брендов не только нашего города, но и всей Югры. Мы уверены, что именно из таких проектов складывается культурный код региона», – пояснила начальник отдела корпоративных коммуникаций "Славнефть-Мегионнефтегаза" Елена Усанова.

Добавим, фестиваль "Хатлые" в этом году проходит в расширенном формате – он продлится четыре дня, его программа фестиваля включает многочисленные мастер-классы по народным промыслам и ремеслам, выставки и экскурсии.

Теги: Хатлые, фестиваль, Славнефть Мегионнефтегаз



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