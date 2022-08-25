Большинство россиян хотели бы получать на пенсии 50–100 тысяч рублей

Почти половина россиян - 47% - назвали 50–100 тысяч рублей комфортным доходом на пенсии, следует из опроса сервисов "Работа.ру" и "СберНПФ".

18% опрошенных претендуют на 100–150 тысяч рублей в месяц.

15% смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10% — на 150–200 тысяч рублей. Столько же респондентов (10%) заявили, что считают достаточным доход от 200 тысяч рублей, пишет "Лента.ру".

При этом 84% опрошенных планируют получать дополнительный доход на пенсии, а 46% — жить на свои накопления.

Ранее исследование показало, что большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию 4-5 млн рублей. Еще 30% хотели бы иметь более 5 млн руб., оставшиеся респонденты – 2-4 млн. При этом лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию, хотя с 2020 г. этот показатель вырос на 2%.