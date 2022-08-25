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лидер группы ДДТ Юрий Шевчук (2009) | Фото:Накануне.RU

Юрий Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук обжаловал решение Советского районного суда Уфы. Тот присудил артисту штраф в размере 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Представитель Шевчука подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.

После вынесения решения судом в Уфе адвокат Шевчука Александр Передрук сообщил: "Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан".

На рассмотрении своего дела в Уфе Шевчук отсутствовал, хотя и прислал обращение к суду. Ранее музыкант просил перенести рассмотрение его дела в Санкт-Петербург, где он живет, но суд на это не согласился. Протокол на Шевчука действительно составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Кстати, Уфа – город, в котором прошло детство и юность Шевчука. Здесь, будучи студентом, он создал свой знаменитый коллектив и начал выступать. И здесь же у властей – еще в советское время - впервые возникли претензии к творчеству артиста. В одном из недавних интервью он вспоминал, что после концерта в столице Башкирии коллектив в первый раз "запретили".

Ранее материалы дела были переданы в уфимский суд из Санкт-Петербурга, где сочли, что это не их подведомственность. Стоит отметить, что сначала питерский суд вовсе вернул исковые материалы, поскольку следователи не указали даже, чем именно Шевчук дискредитировал ВС РФ.

Теги: юрий шевчук, суд, жалоба



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