25 Августа 2022
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Политика В России
посольство РФ в США (2017) | Фото: www.bbc.com

Посольство РФ: США опасаются предания огласке фактов о преступлениях "Азова"*

Обвинения со стороны США в российский адрес по поводу трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе безосновательны, заявило посольство России в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что американская сторона явно опасается огласки фактов о действиях боевиков "Азова"*.

Как говорится в заявлении посольства в Telegram-канале, организуемый в Мариуполе трибунал может показать "истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что запланированный властями ДНР в Мариуполе трибунал нелегитимен и является "насмешкой над правосудием".

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "трибунал над нацистами" ждут все, кроме президента Украины. Зеленскому и киевскому режиму есть, чего бояться, считает политик.

*Признан в России террористической организацией и запрещен

Теги: посольство рф, сша, азов



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