25 Августа 2022
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Игорь Каляпин (2022) | Фото: t.me/president_sovet

"Алкопсихоз" бывшего силовика. Член СПЧ Каляпин рассказал об обстоятельствах нападения

Член СПЧ Игоря Каляпин, переживший нападение лже-полицейского, высказался о ситуации. Как выяснилось, нападавший все же имел в прошлом отношение к правоохранительным органам, он бывший сотрудник полиции.

"Это было далеко от Нижнего Новгорода, в глухой деревне, где не понятно, как оказался человек, который представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15-20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", - рассказал Каляпин РИА Новости.

Сейчас пострадавший находится в больнице. "Чувствую себя нехорошо. Я в больнице, страшного ничего, но у меня, видимо, сломан нос, сотрясение. Тошнит, голова кружится", - сообщил он.

По словам Каляпина, нападавшим мог быть один из тех, кто к нему относится "недоброжелательно".

"Я думаю, что после интервью с одним из популярных блогеров ко мне подходят люди на улице, жмут руку и помощь предлагают. Естественно, раз есть такие люди, есть и те, кто относится недоброжелательно. Сейчас полиция выясняет, сотрудник он или не сотрудник. Наверное, он какой-то не очень адекватный. Наверное, ещё выпил алкоголь и ему снесло крышу", - подчеркнул Каляпин.

Позже в интервью RTVI Каляпин объяснил нападение на себя бывшего силовика его "алкогольным психозом" и добавил, что речь идет о "совершенно бытовой ситуации".

На место нападения приезжала целая группа сотрудников, нападавшего задержали, сейчас ведётся следствие, добавил пострадавший. Глава СПЧ держит на контроле ситуацию с нападением на Игоря Каляпина

"Я в курсе произошедшего и на связи с Игорем Александровичем. Работают правоохранительные органы. Пока не вижу здесь никакой связи с его правозащитной деятельностью", - цитирует Telegram-канал Совета главу СПЧ Валерия Фадеева.

Теги: Игорь Каляпин, СПЧ, нападение



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