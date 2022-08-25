Площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла еще на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки увеличилась еще на 29% - до 15,2 тыс. га, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас в регион летит вертолет с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министрами ЧС и природных ресурсов, а также мэром Москвы Сергеем Собяниным (столица сильно страдает от дыма от рязанских пожаров).

Накануне на совещании у президента врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что лесные пожары в регионе могут быть локализованы в течение двух-трех дней. "Ситуация действительно сложная. Совместными усилиями, надеюсь, в ближайшие дни основные очаги в Рязани будут локализованы", - добавил к словам коллеги Собянин.

Владимир Путин во время совещания поручил отправиться на места пожаров премьеру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину.