Площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла еще на четверть

25 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Центральный ФО В России
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки выросла еще на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области меньше чем за сутки увеличилась еще на 29% - до 15,2 тыс. га, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас в регион летит вертолет с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министрами ЧС и природных ресурсов, а также мэром Москвы Сергеем Собяниным (столица сильно страдает от дыма от рязанских пожаров).

Накануне на совещании у президента врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что лесные пожары в регионе могут быть локализованы в течение двух-трех дней. "Ситуация действительно сложная. Совместными усилиями, надеюсь, в ближайшие дни основные очаги в Рязани будут локализованы", - добавил к словам коллеги Собянин.

Владимир Путин во время совещания поручил отправиться на места пожаров премьеру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину.

Теги: лесной пожар, рязанская область, локализация, дмитрий григоренко, сергей собянин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети