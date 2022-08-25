25 Августа 2022
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Пермская краевая клиническая больница, скорая помощь, реанимация (2016) | Фото: Накануне.RU

В уральском городе в результате мощного хлопка газа пострадала женщина

В уральском городе Сухой Лог произошел мощный хлопок газа. В результате инцидента есть пострадавшая.

Все случилось сегодня утром, 25 августа, в трехэтажном жилом доме. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, в квартире, где произошло ЧП, проживают мужчина и женщина. При этом последняя длительное время злоупотребляет алкоголем.

"Когда ее спутник жизни сегодня ушел на работу, она решила прикурить сигарету на газовом оборудовании, нарушив при этом элементарные правила техники безопасности. В результате мощного хлопка женщина получила порядка 40% ожога тела и была госпитализирована, сейчас врачи борются за ее жизнь. Других пострадавших в доме и квартире, к счастью, нет. Существенных разрушений жилища не произошло лишь по чистой случайности: окна в квартире были открыты, что не позволило газовой смеси сконцентрироваться в небольшом помещении", - рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас сотрудники полиции территориального УВД вместе с коллегами из МЧС и газовой службы проводят проверку по данному факту. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение.

"История произошла исключительно по причине безалаберного поведения в нетрезвом виде с газовой системой. Инцидент не носит криминальный характер", - отметил представитель ГУ МВД.

Теги: газ, хлопок, полиция, Сухой Лог



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