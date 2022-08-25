25 Августа 2022
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Происшествия СЗФО В России
Балтийск (2022) | Фото: Накануне.RU

В Калининградской области предотвращён теракт на объектах Балтфлота и в аэропорту "Храброво"

ФСБ задержала жителя Калининграда, который по указанию запрещенной в РФ террористической организации "Азов" планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Калининградской области предотвращён теракт на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона. В Калининграде выявлен и задержан местный житель 1967 г.р., гражданин Российской Федерации приверженец запрещённой на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В тайнике у злоумышленника обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме того, обнаружена его переписка с активными участниками "Азова", изобличающая его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещённой организации. Как отметили в ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов "Азова" он планировал совершить диверсионно-террористический акт и в сопредельном государстве. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статьям "Подготовка к теракту" и "Незаконное изготовление оружия".

Теги: Теракт, Балтфлот



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