В Челябинске прокуратуру просят проверить благоустройство парка, где погибли новые деревья

В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить благоустройство парка "Дружба", где погибло около 100 деревьев, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "Эко-Standart".

В рамках муниципального контракта подрядчик ИП Курчаковой должен был высадить 394 дерева и кустарника размерами от 1 до 4 метров на сумму 5,2 млн рублей. Общественники проверили выполненные работы. По словам руководителя "Эко-Standart" Сергея Ефимова, в парке они обнаружили около сотни погибших деревьев.

"Нашими экспертами было установлено, что в рамках выполнения данного контракта деревья высаживались в мае-июне этого года, уже сейчас погибшими можно точно назвать 51 дерево карагачи и липы, три яблони, три березы, 34 рябины и одна сосна. Еще примерно столько же находится в удручающем состоянии", - подчеркнул он.

Сергей Ефимов указал, что половина деревьев, которые высадил подрядчик, не прижились, но работы по контракту были приняты. Также с этим подрядчиком был заключен контракт на полив и уход за деревьями. Общественники просят администрацию города и прокуратуру провести проверку и обязать подрядчика заменить деревья за свой счет.