В Челябинске прокуратуру просят проверить благоустройство парка, где погибли новые деревья

25 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Парк Дружба (2022) | Фото: общественное объединение Эко-Standart

В Челябинске прокуратуру просят проверить благоустройство парка, где погибли новые деревья

В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить благоустройство парка "Дружба", где погибло около 100 деревьев, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "Эко-Standart".

В рамках муниципального контракта подрядчик ИП Курчаковой должен был высадить 394 дерева и кустарника размерами от 1 до 4 метров на сумму 5,2 млн рублей. Общественники проверили выполненные работы. По словам руководителя "Эко-Standart" Сергея Ефимова, в парке они обнаружили около сотни погибших деревьев.

"Нашими экспертами было установлено, что в рамках выполнения данного контракта деревья высаживались в мае-июне этого года, уже сейчас погибшими можно точно назвать 51 дерево карагачи и липы, три яблони, три березы, 34 рябины и одна сосна. Еще примерно столько же находится в удручающем состоянии", - подчеркнул он.

деревья, озеленение,(2022)|Фото: общественное объединение Эко-Standart

Сергей Ефимов указал, что половина деревьев, которые высадил подрядчик, не прижились, но работы по контракту были приняты. Также с этим подрядчиком был заключен контракт на полив и уход за деревьями. Общественники просят администрацию города и прокуратуру провести проверку и обязать подрядчика заменить деревья за свой счет.

озеленение, деревья, парк Дружба,(2022)|Фото: общественное объединение Эко-Standart

Теги: озеленение, благоустройство, парк, прокуратура,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети