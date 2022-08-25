Володин: Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд россиян

Запрет на въезд российских туристов обойдется Европе в миллиарды долларов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам, - написал он в Telegram-канале. - Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя".

Володин добавил, что 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — "есть к кому поехать в гости".

Как сообщалось, главы внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза 31 августа обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса. Предметом обсуждения станет "значительное сокращение" выдачи виз россиянам.

Ранее страны Прибалтики и Польша выступили за запрет шенгенских виз для россиян.