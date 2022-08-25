Уровень воды в реках России понизился до опасного уровня

Опасно низкий уровень воды фиксируется в реках в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае. Это в ближайшие дни будет препятствовать судоходству.

"Сейчас большая часть опасных гидрологических явлений связана с летней меженью (самый низкий уровень воды в реке, озере). В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки. Это препятствует судоходству", - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аналогичная ситуация сложилась на реках в Дагестане, в Хакасии и Красноярском крае. В Алтайском крае и Республике Алтай, в Томской области, Забайкалье, Ямало-Ненецком автономном округе уровень воды в реках ниже неблагоприятно низкой отметки, что означает, что только некоторые виды судов могут ходить по ним в ближайшее время.