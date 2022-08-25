Глава японской полиции подал в отставку из-за убийства экс-премьера Синдзо Абэ

Главный комиссар национального полицейского управления Японии Итару Накамура объявил в четверг об отставке. На специальной пресс-конференции он заявил, что таким образом берет на себя ответственность за непредотвращенное покушение на экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля. 67-летний политик выступал с предвыборной речью на улице, когда в него выстрелил вооруженный мужчина. Абэ был госпитализирован, но скончался в больнице.