25 Августа 2022
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Политика Новосибирская область
травников, брикс, индия (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирская область активно расширяет сферы сотрудничества со странами БРИКС

В третий день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» глава Новосибирской области провёл рабочую встречу с делегацией Республики Индии во главе с госпожой Пурнимой Ананд, Президентом международного форума БРИКС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, стороны обсудили вопросы взаимодействия стран БРИКС с регионом, а также развитие торговых связей и возможностей сотрудничества Новосибирской области с Республикой Индией.

травников, брикс(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Приветствуя г-жу Ананд, Андрей Травников выразил благодарность индийской делегации за интерес к региону и форуму «Технопром». «Мы стремимся активнее контактировать с Индией, и это понятно с учётом географического положения Новосибирской области. Пока нельзя похвастать большими объёмами внешнеэкономических связей, но следует отметить, что за последние два года наблюдается стремительный рост во взаимодействии. Уверен, что совместная работа на «Технопроме» позволит его усилить. У нас есть серьёзный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», - сказал губернатор.

травников, брикс, индия(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Г-жа Пурнима Ананд отметила: "Новосибирская область – центр науки, технологий и экономического развития, и в этом году, когда исполняется 75 лет дружбы между нашими странами, мы рассматриваем Новосибирскую область в качестве нашего крепкого партнёра. Авторитет организации БРИКС растёт с учётом разворачивающегося кризиса на Украине, и это задаёт тон тому, что сегодня происходит в мире. Мы рассматриваем все возможности укрепления и расширения связей с Россией и Новосибирской областью. Ваш потенциал в сфере сельского хозяйства, медицины, вирусологии, разработки вакцин, образования и науки особенно интересен Индии».

брикс(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Между Новосибирской областью и Индией развиваются отношения в научно-образовательной, торгово-экономической сферах, военно-техническое сотрудничество, укрепляются культурные связи. В число приоритетных направлений взаимодействия с Республикой Индией для Новосибирской области входят следующие сферы: медицинский и оздоровительный туризм, экспорт образовательных услуг Новосибирской области, развитие сферы IT-технологий.

Теги: брикс, андрей травников, индия, научно-техническое сотрудничество, технопром-2022



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