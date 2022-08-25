Тюменским медработникам отменили "ковидные" выплаты

В Тюменской области прекращается выплата "ковидных" денег медработникам, работающим с пациентами, больными COVID-19.

Соответствующий документ подписан губернатором Александром Моором и опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В силу изменения в постановления о выплатах вступают с момента опубликования, то есть с 24 августа. Выплаты планируется приостановить до 31 декабря 2022 года.

"Приостановить действие постановления правительства Тюменской области от 27.01.2022 "Об утверждении правил осуществления в 2022 году дополнительных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции" до 31.12.2022 года", — говорится в документе.

При этом право на получение выплаты, назначенной до опубликования постановления, сохраняется до окончания периода, на который она была назначена. Это же касается условий и порядка выплат.

Отметим, что Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в регионе.