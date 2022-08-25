В Челябинской области проверят общественные территории, благоустроенные в рамках нацпроекта

Контрольно-счетная палата региона проверит расходы на благоустройство общественный территории в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, проверки пройдут в региональном минстрое и администрациях муниципалитетов.

Аудиторы проверят законность, целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также дадут оценку достижения целей муниципальных программ в ходе реализации федерального проекта.