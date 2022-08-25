Новый штамм ВИЧ выявили у 14 жителей Кипра

На Кипре выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа.

Штамм CRF91cpx обнаружили у 14 мужчин с ВИЧ-1 нетрадиционной ориентации, пишет газета Phileleftheros.

Штамм выделили ученые Кипрского университета, которые проводили исследования в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США.

В дальнейшем изучении вируса принимали участие специалисты клиники в Ларнаке, которая занимается изучением и лечением СПИД, сообщает Regnum.

По данным специалистов, новый штамм является рекомбинантным. Его геном являет собой сочетание четырех известных штаммов ВИЧ-1 – CRF02_AG, G, J и U.