25 Августа 2022
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Общество За рубежом
лаборатория, анализ, вирус, коронавирус, ОРВИ, пробирка (2020) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Новый штамм ВИЧ выявили у 14 жителей Кипра

На Кипре выявили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа.

Штамм CRF91cpx обнаружили у 14 мужчин с ВИЧ-1 нетрадиционной ориентации, пишет газета Phileleftheros.

Штамм выделили ученые Кипрского университета, которые проводили исследования в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США.

В дальнейшем изучении вируса принимали участие специалисты клиники в Ларнаке, которая занимается изучением и лечением СПИД, сообщает Regnum.

По данным специалистов, новый штамм является рекомбинантным. Его геном являет собой сочетание четырех известных штаммов ВИЧ-1 – CRF02_AG, G, J и U.

Теги: вич, штамм, кипр



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