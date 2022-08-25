25 Августа 2022
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Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Член СПЧ Каляпин после нападения находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга

В Совете по правам человека высказались о покушении на своего члена Игоря Каляпина.

"В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия. Сам пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Ждем информацию от врачей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Совет желает Каляпину скорейшего выздоровления.

Теги: Игорь Каляпин, СПЧ, нападение



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