25 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

В Италии заявили о недовольстве папы римского давлением Зеленского

Владимир Зеленский оказывает давление на Ватикан, что не нравится римскому папе Франциску. Об этом пишет в Fatto Quotidiano специалист по Ватикану Марко Полити.
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Он считает, что Киев продолжает понемногу давить на Ватикан. Зеленский хотел бы, чтобы понтифик приехал в Киев, и желательно до визита в Казахстан, который намечен на 13 сентября. Папа поддерживает Украину, но не придерживается политической линии Зеленского. Тот требует, чтобы Ватикан присоединился к кампании по демонизации России.

"Папа об этом четко заявил в ватиканском ежедневнике L’Osservatore Romano. Ватикан считает, что Зеленский хочет втянуть папу в нарратив, в котором Украина представляется исключительно как жертва (что, конечно, верно), Путин — как дьявол во плоти, а Россия — как государство, которое нужно довести до такого состояния, чтобы оно больше никогда не смогло повторить военную кампанию, подобную той, что началась 24 февраля. Это нарратив, который пропагандируют в столицах стран НАТО и ЕС... Папа Франциск не разделяет такой подход", - пишет Полити.

Он указывает, что после последнего телефонного разговора с папой Зеленский написал твит, что Украине "нужна поддержка мировых духовных лидеров, которые могли бы донести до всего мира правду об ужасных действиях агрессора". Но Франциску не нравится, когда ему говорят, что он должен делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами.

Франциск не идет против всего мира, который в целом дистанцируется от конфликта и тем более не идет против России, напоминает Полити.

Ранее Франциск заявил, что действия НАТО спровоцировали российскую спецоперацию на Украине.

Интерес Ватикана в том, чтобы сохранять отношения с РПЦ, которые до сих пор почему-то остаются хорошими, несмотря на поддержку униатов на Украине - канонической территории РПЦ.

Теги: Ватикан, папа римский, Франциск, Украина



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