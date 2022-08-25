Мизулина высказалась о задержании Ройзмана: Теперь пора закрыть и "Ельцин-центр"

В то время как сторонники Евгения Ройзмана в очном формате выступают в защиту бывшего мэра Екатеринбурга, в интернете считают, что глава благотворительного фонда справедливо получает наказание за собственные слова. Ранее свое мнение по вчерашним обыскам высказал телеведущий Владимир Соловьев, после чего к нему присоединилась и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Задержание Ройзмана говорит о том, что болтать чушь безнаказанно уже не получится. Распространил фейк - придется понести наказание", - заявила Мизулина.

По ее словам, один из специалистов Лиги написала ей, что видео Ройзмана, которые ей пришлось просматривать чуть больше недели, были "самым противным, что ей приходилось слушать". Сейчас же, считает директор Лиги, после "закрытия" бывшего градоначальника, "самое время закрыть и "Ельцин-центр", поскольку "все должно быть последовательно".

Ройзману вменяют статью 280.3 Уголовного кодекса России. Дома и в офисе бывшего мэра накануне весь день продолжались обыски. В ходе них силовики нашли визитные карточки различных зарубежных деятелей, в том числе экс-главы службы безопасности Украины, и изъяли телефон.

Позднее в столичном Главке МВД сообщили, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. Однако после решили, что меру пресечения экс-мэру изберет суд в Екатеринбурге.