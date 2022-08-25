"Просто выкинули тех, кто из бурьяна сделал бренд": суд отнял ферму у "Краснополянской косметики"

В Сочи суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обязал компанию "Краснополянская косметика" в течение месяца освободить земли, где выращиваются растения для продукции известного российского эко-бренда. Компания намерена обжаловать решение.

Генпрокуратура утверждала, что на арендованных у государства сельхозземлях не ведется профильная деятельность. Предприниматели протестуют: на землях выращиваются цветы, кустарники, есть улиточная ферма, лавандовая плантация, пасека. На участке работают 70 человек.

Бизнесмены считают, что попали под "зачистку". В 2009 году обширные участки земель в аренду у Росимущества взяла компания "Адлерский чай", потом земли сдавались в субаренду более мелким арендаторам. Некоторые из арендаторов действительно были недобросовестными, но Генпрокуратура в таких мелочах разбираться не стала – иски были поданы ко всем арендаторам.

По данным Forbes, в ходе судебного процесса представитель Генпрокуратуры признал, что "Краснополянская косметика" действительно ведет профильную хозяйственную деятельность на этом участке. Но иск отозван не был.

Ситуацию с выселением популярного отечественного бренда в момент, когда власти говорят о необходимости импортозамещения и развития своего производства, эмоционально прокомментировала в своем Telegram-канале Анастасия Татулова, бывший общественный уполномоченный по правам малого и среднего бизнеса.

"Вы знаете, у меня практически никогда не опускаются руки. Но что-то всегда бывает последней каплей. Мне кажется близко она уже, - пишет Татулова. - Меня история с краснополянской косметикой просто добила. Просто понадобилась земля. Просто с неё выкинули тех, кто из бурьяна сделал бренд "краснополянская косметика". Просто с 2007 года люди вкалывали на своей земле. А теперь она оказалась не их. Просто не нужны в стране предприниматели".

"Программы поддержки" - вот что нужно российскому предпринимателю, чтобы потом было что отнять", - добавила Татулова.