25 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле объявились мошенники, рассылающие повестки от имени ФСБ

В Нижнем Тагиле работник градообразующего предприятия стал жертвой аферистов. Он перевел на счета мошенников более двух миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в течение нескольких дней мужчину "обрабатывали" псевдосотрудники Центробанка и ФСБ, которые заявили, что сразу в нескольких банках от его имени пытаются взять кредиты. Они убедили жертву, что якобы для сохранности денег надо сначала обналичить средства с кредитной карты, а затем оформить еще несколько кредитов. В дальнейшем все деньги мужчина по указанию злоумышленников переводил через банкоматы в торговых центрах на так называемые "безопасные счета".

Мошенники общались с потерпевшим через мессенджеры, звонили и присылали сообщения, всегда находились на связи, не давая тагильчанину опомниться. Лжесотрудник ФСБ, представившийся как "майор Фролов", даже прислал фото якобы своего служебного удостоверения. Он сообщил, что пока с мужчиной будут работать сотрудники Центробанка, к нему по адресу доставят повестку, по которой ему нужно будет в указанное время явиться в подразделение по улице Ломоносова для дачи показаний. Аферист заявил, что уралец проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении недобросовестных сотрудников кредитного учреждения. После "силовик" прислал в мессенджере фото повестки.

Рассказывая полицейским о случившемся, мужчина добавил, что проигнорировал бы информацию "сотрудников банка", но звонок представителя серьезного ведомства убедил его следовать инструкциям. Более того, он действительно нашел в своем почтовом ящике повестку от ФСБ с печатью и подписью официального лица. Явившись по ней, тагильчанин с удивлением узнал, что стал жертвой обмана.

Сейчас по данному факту городской полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Теги: мошенники, ФСБ, повестка, Нижний Тагил



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