25 Августа 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2022) | Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Зеленые" инвестиции "РН-Юганскнефтегаз" по итогам 2021 года превысили 5 млрд рублей

В 2021 году "зеленые" инвестиции "РН-Юганскнефтегаз" в природоохранные мероприятия превысили 5 млрд рублей. Средства были направлены на мероприятия по увеличению полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), повышение надежности трубопроводов, а также энергосбережение и рекультивацию земель, в том числе "исторического наследия".

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. "Роснефть" активно внедряет принципы циркулярной экономики и подтверждает ранее заявленные цели по 100% утилизации отходов и рекультивации земель "исторического наследия".

В результате мероприятий по диагностике и ремонту трубопроводного транспорта за последние 5 лет предприятие сократило число отказов на 50%. В настоящее время более 13 тыс. км трубопроводов находятся под постоянным контролем экологической службы "РН-Юганскнефтегаз". Мониторинг ведется круглосуточно: применяются самые современные средства телеметрии, которые в режиме реального времени передают данные в геоинформационную систему.

Авиационный мониторинг обеспечивают 12 бригад, в их арсенале 17 беспилотных летательных аппаратов, включая 5 спецбортов, которые могут совершать полеты даже при силе ветра до 25 м/сек.

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход", основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Достижение этой цели планируется обеспечить за счет технических мероприятий по сокращению выбросов, расширению использования низкоуглеродных источников энергии, энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, развития природного поглощения углерода лесами.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, зеленые инвестиции



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