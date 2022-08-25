АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке в ХМАО-Югре

АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение с развертыванием опорного пункта по тушению крупных пожаров в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции "Апрельская" Сургутского управления магистральных нефтепроводов.

Цель – отработка действий при тушении во взаимодействии подразделений Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре, руководителей, инженерно-технического персонала и добровольных пожарных производственного объекта, а также совершенствование физической подготовки личного состава.

По легенде учений в результате воздействия химической (серной) коррозии внутри резервуара объемом 20 тыс. куб. м произошло уменьшение толщины ограждающих конструкций с образованием на них отложений сернистых соединений железа, которые легко окисляются на воздухе с выделением тепла и серы, и возгорание нефти с последующим взрывом паровоздушной смеси. Автоматическая система пенотушения и система орошения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения "пожара" на соседние резервуары.

На месте условного пожара были сосредоточены силы и средства Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона, а также добровольная пожарная дружина АО "Транснефть – Сибирь" и персонал объекта – всего 87 человек и 14 единиц пожарной техники. С территории объекта эвакуировано 25 человек – работники ЛПДС, не задействованные в тушении пожара, и сотрудники подрядных организаций, выполняющие строительно-монтажные работы по договору.

Участники мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и осуществили подачу огнетушащих веществ. Тушение осуществлялось комбинированным способом: подача пены через подслойную систему пожаротушения и сверху при помощи пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара производилось при помощи переносных лафетных стволов. Одновременно проводилось охлаждение соседних емкостей в автоматическом режиме от системы противопожарного водоснабжения объекта.

Условный пожар в резервуарном парке ЛПДС "Апрельская" был оперативно ликвидирован. Комиссия отметила слаженность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей комплексного подхода предприятия к решению задач обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности производственных объектов.