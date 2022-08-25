Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Канада передаст Германии после ремонта в общей сложности шесть турбин для газопровода "Северный поток", несмотря на отказ "Газпрома" принять одну из них. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, Оттава сделает это по просьбе Берлина, пишет Regnum.

Напомним, с июня поставки газа в Европу снизились снизились из-за проблем с возвращением турбины для "Северного потока", которые возникли в результате антироссийских санкций.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать турбину для, отремонтированную в Канаде, и продолжить импортировать газ.