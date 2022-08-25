В Челябинской области сотрудников спортшколы подозревают в хищении более 1 млн рублей

В Челябинской области задержаны должностные лица конноспортивного клуба "Рифей". Их подозревают в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, следственно-оперативные мероприятия проходили одновременно в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях. Задержаны четыре человека. Их подозревают в причастности к хищению денежных средств в размере более 1 млн рублей, предназначенных для одной из спортивных школ.

Им грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время им изберут меру пресечения.