25 Августа 2022
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Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

Члена СПЧ Каляпина едва не убил лже-полицейский

На члена Совета по правам человека, создателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина напали в Нижегородской области. Неизвестный представился полицейским и едва не задушил жертву.
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Каляпин встретил незнакомца в доме соседа. При этом незнакомец представился начальником угрозыска Нижегородского УВД, попросил выйти с ним поговорить. Беседу проводили в доме самого Каляпина, расположенного в этой же деревне, пишет "МК".

Неожиданно "полицейский" сбил его с ног, начал душить. Затем гость разбил дверь, в которой были стеклянные вставки. Кусок стекла он использовал, чтобы порезать Каляпина. В итоге лицо правозащитника было сильно обезображено. Сам он в крови и ранах смог вырваться и укрыться в безопасном месте, вызвав полицию.

Приехавшие стражи порядка скрутили нападавшего. Они сообщили, что по "базам" этот гражданин не "бьется". Причины его поведения пока никто объяснить не может. Сейчас жизни члена СПЧ ничего не угрожает, он госпитализирован, ему предстоит длительная терапия.

Нападавший задержан.

Теги: Игорь Каляпин, СПЧ, нападение



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Развитие сюжета:

Ранее 25.08.2022 09:15 Мск Член СПЧ Каляпин после нападения находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга


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