Небензя: В Африку с Украины отправилось только одно судно с зерном из 34

Из 34 судов с продовольствием, вывезенным с Украины в рамках продуктовой сделки, лишь одно направилось в Африку, в то время как западные страны требовали вывозить зерно для предотвращения голода именно в бедных странах. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

В первой половине лета на Западе одной из главных тем был вывоз зерна с Украины. 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. По факту западные страны легализовали накопление у себя украинского зерна в ожидании тяжелой зимы, роста цен на продукты и других социально-экономических проблем.

11 августа замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сказал, что суда с зерном идут в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло. Последнее имеет ту особенность, что производится из подсолнечника, который истощает почву. На одном и том же поле нельзя несколько лет подряд выращивать подсолнечник. Выращивание этой культуры требует грамотного и бережного ухода. Закономерно, что Запад вывозит с Украины подсолнечное масло, которое сильно подскочило в цене.

Вывоз зерна на Запад критикуется многими экспертами и на Украине. Они призывают не забывать о потребностях своего населения. Между тем, по данным Министерства инфраструктуры Украины, за 20 дней работы "Зернового коридора" из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых совокупно вывезено 670 тысяч тонн агропродукции.

Интересно, что на днях Deutsche Welle написала на днях, что экспорт продовольствия с Украины не дает желаемых результатов в борьбе с мировым продовольственным кризисом.

"Большая часть того, что удается вывезти, не попадает в бедствующие страны", – признает издание.