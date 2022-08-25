Жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь нашли убитыми в Перми

Пропавших в Перми жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь нашли мертвыми. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой на странице сообщества "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Найдены, погибли", - говорится в сообщении.

45-летняя жительница города Ишимбай Таисия приехала в Пермь вместе со своей дочерью в гости к подруге 17 августа. Женщина планировала вернуться домой через два дня, но перестала выходить на связь.

Как сообщает "КП-Пермь" со ссылкой на подругу Таисии, женщины повздорили.

"Мы вечером посидели, потом повздорили, и Тая ушла вместе с дочерью в неизвестном направлении. Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю", - приводит издание ее слова.

Родные пропавших написали заявление в полицию и к поискам подключились волонтеры. К несчастью, поздним вечером 24 августа поисковики сообщили, что и Таисию, и ее дочь нашли погибшими.

"Мне позвонили следователи и сказали, что Таю и Настю нашли мертвыми в каком-то поселке. Сказали, что убили, сказали, что преступление особо тяжкое, и что преступника задержали, больше ничего не знаю, завтра еду в Пермь", - говорит родственник погибших Таисии и Анастасии.

Родственники погибших сообщают, что тела были обнаружены в лесу рядом с поселком, и что смерть носит криминальный характер и что подозреваемый якобы уже задержан.

Официальных комментариев от следственного комитета по Пермскому краю пока нет.