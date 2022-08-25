В Госдуме призвали оставить Молдавию без газа из-за инцидента с потухшим Вечным огнем

Инцидент с Вечным огнем в Молдавии нужно рассматривать как плевок в лицо России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР). Он призвал оставить республику без газа.

Парламентарий напомнил, что буквально на днях Россия предоставила для Молдавии очередную "сключительную возможность" отсрочки авансового платежа за август до 1 сентября.

"Будем дальше терпеть и развивать коммерцию, или все-таки прекратим газовые поставки в республику и подождем, когда неплохой молдавский народ своими руками вынесет собственных отмороженных на голову руководителей страны?", — написал депутат в своем телеграм-канале.

24 августа Молдавия отметила 78-й годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. При этом накануне в Новоаненском районе республики не горел Вечный огонь на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где шли бои за освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава комитета "Победа" Алексей Петрович. Он подчеркнул, что, вероятно, оборонное ведомство Молдавии "решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев", поскольку "никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало".