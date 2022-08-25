Кроме Екатеринбурга особый противопожарный режим ввели еще в 29 свердловских муниципалитетах

В 30 муниципалитетах Свердловской области установлен особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, это сделано в связи с повышением пожарной опасности на Среднем Урале. На время действия данного режима в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, ограничивается посещение лесов и природных парков населением.

Кроме этого, устанавливаются дополнительные запреты, в том числе на: разведение костров на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой растительности, листвы и камыша; проведение неконтролируемых отжигов сухой растительности, а также пожароопасных работ; несанкционированные свалки твердых бытовых и горючих отходов.

Как отметили в МЧС, в случае выявления нарушений составляются административные протоколы по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушителей ждут штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 25 августа, особый противопожарный режим введен в Екатеринбурге.