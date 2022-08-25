Митрополит Екатеринбургский рассказал об убитом настоятеле храма в Домодедово

Настоятель храма Николая Чудотворца Сергий Лопухов, убитый накануне в подмосковном Домодедово, оказался другом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Последний рассказал о том, каким был его сослужитель.

Как оказалось, погибший был педагогом по образованию. Сам же митрополит Евгений в свое время учил его дочерей информатике и Закону Божию.

"Его особым попечением была приходская Воскресная школа. Мне кажется - уникальная, - написал в своих соцсетях Кульберг. - В ней действуют курсы подготовки к общеобразовательной школе. Чуть ли не единственная в России логопедическая группа при храме... Отец Сергий делал все, чтобы с начальными знаниями о вере дети получали и навыки для последующей жизни".

Возрождению Никольского храма в селе Домодедово погибший священнослужитель отдал 25 лет.

"Даже не представить, сколько еще интересных идей мог бы воплотить талантливый педагог и заботливый пастырь. Верю, что начатое им дело будет жить и развиваться. Вечная тебе память, брат мой!" - добавил митрополит.

Напомним, что на месте ЧП был задержан 22-летний местный житель, который, по данным СМИ, раньше работал педагогом в кружке церковно-приходской школы при храме. По одной из версий, подозреваемый преследовал с безответными чувствами свою бывшую ученицу, о чем узнал священник и попытался остановить молодого человека.