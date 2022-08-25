СМИ: Японские компании Mitsubishi и Mitsui хотят остаться в проекте "Сахалин-2"

Японские компании Mitsubishi и Mitsui решили сохранить доли в проекте "Сахалин-2", сообщает издание Nikkei. Mitsubishi намерена уведомить о своих планах нового российского оператора проекта до конца лета.

При этом пока не известно, согласится ли оператор с участием японских компаний. В любом случае, оператор должен будет дать ответ в течение трех дней после получения уведомления.

"Коммерсант" напоминает, что ранее власти Японии просили Mitsui и Mitsubishi сохранить участие в проекте.

Оператором проекта "Сахалин-2" по производству СПГ являлась компания "Сахалин энерджи". В ней контрольный пакет принадлежал "Газпрому", 27,5% - британской Shell, 22,5% - японским компаниям Mitsui и Mitsubishi. В связи с военной спецоперацией РФ на Украине Shell пожелала выйти из проекта.

В начале июля стало известно, что Россия создаст ООО, которому будут переданы функции "Сахалин энерджи" (а также имущество и права этой компании). Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Доли в новом ООО распределены пропорционально тому, что было в "Сахалин энерджи". Если владелец доли не хочет больше участвовать в проекте – он может ее продать, но только российскому юрлицу.

Японское агентство Kyodo отмечает, что около 9% импортируемого Японией СПГ поступает из России, почти весь – с "Сахалина-2".