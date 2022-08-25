25 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области задержали местных жителей, распространявших листовки против ВС РФ

В Челябинской области двое местных жителей распространяли листовки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Карабаше местный житель изготовил листовки и разложил их в почтовые ящики жильцов домов, а также оставил на лестничных клетках. В Кыштыме мужчина разместил листовки в общественном месте.

Всего было изъято 60 листовок. Личности мужчин установили. На жителя Карабаша составлен административный протокол.

Напомним, в августе в Челябинске задержали местного жителя, который в центре города демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало ВС РФ. Его доставили в отдел полиции, где в отношении него было возбуждено административное дело.

Теги: листовки, полиция,



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