25 Августа 2022
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Политика За рубежом
Бундестаг (2021) | Фото: bundestag.de

ФРГ испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине "находятся на тонкой грани", - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер испытывает абсолютный дефицит запасов оружия.

По ее словам, по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину "находятся на тонкой грани", пишет Regnum.

Бербок добавила, что власти Германии вынуждены были создать специальный фонд для вооруженных сил в размере €100 млрд. "Из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины", — заявила дипломат.

По мнению министра, есть риск, что военные действия на Украине продолжатся и в следующем году, поэтому нужно в том числе "планировать на среднесрочную перспективу".

В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киеву подчас поставляется оружие, которого еще нет у самого бундесвера. Например, зенитные комплексы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы поставляются прямо с предприятий – минуя резервы правительства. Также Ламбрехт говорила, что резервы бундесвера заканчиваются, и украинская сторона знает об этом.

Теги: фрг, оружие, украина, бербок



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