25 Августа 2022
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Политика Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин накануне внеочередного заседания совета Госдумы посетил Кремль

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале высказался о визите президента России Владимира Путина в Кремль, который состоялся вечером 24 августа.

"Украинские паблики сейчас в трепете все сообщают, что прямо сейчас Владимир Путин приехал в Кремль и это значит, что будут приняты какие-то важные решения. Ждут ударов по центру Киева. Подскажем. Украина будет объявлена террористическим государством", - написал сегодня ночью Марков.

Напомним, на сегодня, 25 августа, назначено внеочередное заседание Совета Госдумы. На нём будет подготовлено специальное заявление по Украине.

Теги: Сергей Марков, Владимир Путин, Кремль



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