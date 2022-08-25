Путин накануне внеочередного заседания совета Госдумы посетил Кремль

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале высказался о визите президента России Владимира Путина в Кремль, который состоялся вечером 24 августа.

"Украинские паблики сейчас в трепете все сообщают, что прямо сейчас Владимир Путин приехал в Кремль и это значит, что будут приняты какие-то важные решения. Ждут ударов по центру Киева. Подскажем. Украина будет объявлена террористическим государством", - написал сегодня ночью Марков.

Напомним, на сегодня, 25 августа, назначено внеочередное заседание Совета Госдумы. На нём будет подготовлено специальное заявление по Украине.