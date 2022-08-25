25 Августа 2022
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Общество В России
Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Озвучены самые дешёвые страны для отдыха россиян осенью

Среди самых доступных осенью зарубежных направлений для туристов из России лидируют Абхазия, Турция, Армения, Египет и ОАЭ.

"В связи с тем, что на данный момент ассортимент стран не так велик, топ-5 бюджетных направлений выглядит так: Абхазия (от 26 тыс. рублей за неделю в сентябре за двоих), Турция (от 64 тыс. рублей), Египет (от 80 тыс. рублей), ОАЭ (от 100 тыс. рублей), Мальдивы (от 152 тыс. рублей)", - цитирует ТАСС туроператора Anex Tour.

Стоимость туров на сентябрь почти по всем этим направлениям снизилась по сравнению с августом в связи с окончанием "высокого" сезона и периода отпусков и каникул. Лишь стоимость путёвок в ОАЭ немного повысилась в связи с наступлением более комфортных погодных условий. По данным "Интуриста", наиболее доступные по цене зарубежные туры на осень продаются в Абхазию, Египет, Армению, Иран и Бахрейн. Средняя стоимость недельных путевок, например, в Абхазию с перелётом составляет 25,1 тыс. рублей на человека, в Египет – около 53,7 тыс. рублей, в Бахрейн – порядка 100,5 тыс. рублей. У Tez Tour недельные туры на осень в Турцию стоят от 42,8 тыс. рублей на человека.

Теги: Туризм, отдых, осень



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