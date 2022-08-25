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Тигр Гектор заселился в карантинную клетку реабилитационного центра &quot;Утёс&quot; в Хабаровске (2022) | Фото: пресс-служба РМК

Прибывший с Урала тигр Гектор заселился в карантинную клетку в Хабаровске

Амурский тигр Гектор, прибывший из столицы Урала, заселился в карантинную клетку реабилитационного центра "Утес" в Хабаровске.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, предварительно около недели Гектор пробудет в ней на карантине. Это обязательная процедура, чтобы тигр привык к новым условиям.

Напомним, 23 августа Гектор прибыл в аэропорт Хабаровска. В тот же день амурского тигра доставили в Центр реабилитации диких животных "Утес" и заселили в карантинную клетку в составе большого вольера площадью почти 600 квадратных метров. Она предназначена для защиты животных от непогоды и диких животных вовне.

Тигр Гектор заселился в карантинную клетку реабилитационного центра "Утёс" в Хабаровске(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Тигр Гектор заселился в карантинную клетку реабилитационного центра "Утёс" в Хабаровске(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Гектор чувствует себя хорошо, смело осваивает карантинную клетку и свою будку, которая в дальнейшем защитит его от пока еще непривычных погодных условий и таежных обитателей. Челябинский ветеринар Карен Даллакян и глава реабилитационного центра Эдуард Круглов намерены минимум на неделю оставить Гектора в карантинной зоне, чтобы тигр привык к новым условиям – к смене часового пояса, вошел в режим питания и сна, а также исследовал всю карантинную клетку.

Тигр Гектор заселился в карантинную клетку реабилитационного центра "Утёс" в Хабаровске(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Карен Даллакян навестил еще одного спасенного им тигра – Жорика, которого 12 лет назад также привез сюда из Челябинска. А в прошлом году здесь приняли двух диких медвежат от Даллакяна, их удалось успешно реабилитировать и выпустить в дикую природу. Травмированные животные остаются в "Утесе" пожизненно в условиях, максимально приближенных к естественным, но под круглосуточным наблюдением ветеринаров и со строгим питанием.

Тигр Гектор заселился в карантинную клетку реабилитационного центра "Утёс" в Хабаровске(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Напомним, что Гектор нуждается в специализированном присмотре. Когда он был тигренком, его решили похитить из мобильного зоопарка, из-за чего у малыша оказались разорваны сухожилия. Сейчас тигр может вести активный образ жизни, однако ему все еще требуется помощь ветеринаров.

Теги: тигр, клетка, Хабаровск



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