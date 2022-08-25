СМИ: Госдума предложила освободить от НДС компании, оказывающие помощь ДНР и ЛНР

В Госдуме России разработали проект закона, освобождающий от НДС компании и организации, которые оказывают гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Его автор - зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. Планируется, что законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

В настоящее время компании полностью оплачивают НДС с имущества, которое передается в качестве гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Кроме того, налог нужно платить при поставках на Донбасс машин, оборудования, проведении строительных работ по возведению жилья и инфраструктуры. Законопроект предлагает освободить компании от уплаты налога при передаче товаров и имущества, а также при оказании услуг и выполнении соответствующих работ в рамках помощи республикам.

Как ожидается, это создаст условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции.

Перечень товаров, услуг и работ, освобождающихся от НДС, должен быть зафиксирован в нормативно-правовых актах республик и российского правительства, сообщают "Известия".