В России сертифицирован первый беспилотный вертолет БВС ВТ 440

В России первый беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440 получил сертификат.

Даная разработка принадлежит Научно-производственному предприятию "Радар ммс". Как заявил исполнительный директор Иван Анцев, это первый в стране беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Сертификация была пройдена в мае.

Отмечается, что машина получила бортовой номер и выполняет задачи в интересах РФ.

Полезная нагрузка беспилотника - 100 килограммов, полная взлетная масса — 440 килограммов, крейсерская скорость — 150 километров в час. Вертолет может находиться в воздухе до четырех часов. Кроме доставки грузов беспилотник может выполнять мониторинговые задачи или вести геологоразведку.

В настоящее время компания ориентируется на переход к серийному производству таких машин, сообщает РИА Новости.